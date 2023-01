I pullman a Varese sono tornati in piazzale Kennedy

È arrivato il momento dello spostamento della nuova stazione dei bus da viale Milano a piazzale Kennedy a Varese: fin dalla prima mattina di lunedì 23 gennaio i pullman extraurbani hanno preso posto nelle nuove banchine di piazzale Kennedy, dove la circolazione dei bus ha ripreso nella vecchia sede rinnovata all’interno del cantiere del piano stazioni.

Le sei banchine, che sostituiscono le tredici di una volta, sono in realtà molto più grandi di quelle della stazione precedente: sono infatti percorribili in entrambi i sensi e, specialmente quelle più verso il fondo, verso via Bainsizza, possono ospitare anche più di un autobus alla volta. In testa alla banchina, ora, si potranno vedere le destinazioni dei pullman, cosi che sarà più difficile sbagliarsi. L’ultima banchina in assoluto, ed è una novità, sarà per gli autobus a lunga percorrenza, quelli che attraversano l’Italia o vanno all’estero. L’illuminazione del piazzale è già operativa, mancano invece ancora le pensiline: al loro posto, in attesa delle strutture, ci sono delle piante di magnolia che poi verranno spostate nell’area verde.

Nelle prime ore di operatività non si segnalano particolari difficoltà, se non poche decine di persone che, malgrado l’assenza di orari urbani e i cartelli che indicavano il trasferimento, hanno atteso il loro bus in viale Milano. La vera prova si avrà nella fascia delle 13, con l’uscita delle scuole: il momento in cui migliaia di utenti si radunano in attesa di ritornare a casa. I particolari più critici sono il tempo molto breve del semaforo per i pedoni e per i bus che arrivano da via Maspero-piazzale Kennedy e la mancanza temporanea di cestini della spazzatura.

Dalla nuova stazione passeranno tutte le tratte extraurbane tranne, per il momento, quelle che sostano in piazzale Trento, davanti alla stazione delle Ferrovie Nord: ma anche per queste, una volta aperto il sottopassaggio che da piazzale Kennedy porta alla stazione, è previsto il loro definitivo spostamento. In attesa del completamento della biglietteria sotto la piazza, che al momento fa parte del cantiere ancora attivo, resterà operativa la biglietteria che è sempre rimasta aperta in piazzale Kennedy: verrà quindi smantellato il “gabbiotto” in viale Milano e la zona, dopo alcuni opportuni lavori, tornerà definitivamente ad essere un parcheggio.

Il nuovo piazzale Kennedy è costituito da sei banchine, di lunghezza crescente, che garantiscono undici stalli complessivi. La cartellonistica darà comunque modo di individuare agevolmente il numero della corsia e le relative destinazioni dei bus, ma in ogni caso l’assegnazione degli stalli prevede in corsia 1 le linee D-N24-N25, in corsia 2 la linea M, in corsia 4 le linee N27-B45, in corsia 5 le linee N21-N23, in corsia 6 le linee N10-N11, in corsia 7 le linee N05-N13, in corsia 8 la linea N20.