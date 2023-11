Piazzale Kennedy a Varese è ora riaperto anche al passaggio delle auto

Alle 10 di mattina del 30 novembre è stato completamente riaperto Piazzale Kennedy dopo i lavori di riqualificazione che lo hanno interessato in questi anni.

La riapertura della strada anche ai veicoli, oltre che quella per i pedoni avvenuta circa una settimana fa, porta però con se un cambiamento importante di viabilità: via Cimone infatti sta invertendo il senso di marcia, tornando a senso unico “a scendere”, mentre piazzale Kennedy è ora a senso unico verso le stazioni dalla stazione dei bus in poi. Al momento in cui pubblichiamo, via Cimone è ancora chiusa per i lavori di adeguamento. La sua riapertura è prevista all’inizio del pomeriggio.

Con l’apertura della strada, è riaperto anche lo spazio parcheggio, di poco meno di 100 posti. Le strisce blu saranno a pagamento di 2 euro al giorno: i tecnici AVT sono al lavoro per tarare le macchine erogatrici dei biglietti.