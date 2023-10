Arriva l’asfalto in piazzale Kennedy a Varese, la riapertura è sempre più vicina

Come anticipato in questo articolo, sta per arrivare la riapertura di piazzale Kennedy chiusa per oltre un anno, con il risultato di “tagliare in due” le zone che delimitava.

A dirlo, l’inizio dei lavori di asfaltatura della zona finale del piazzale, quella interessata dai lavori di “riparazione” del torrente Vellone interrato, che aveva causato nel 2018 una vera e propria voragine nella strada e che si è pesantemente aggiunto ai lavori del Piano Stazioni nel luglio del 2022.

I macchinari sono impegnati ad asfaltare la zona, a partire da quello che sarà il parcheggio delle auto, che avrà all’incirca cento stalli e sarà delimitato da due aiuole che da una parte lo separeranno dalla stazione degli autobus e dall’altro dal nuovo centro anziani. Dopodichè i lavori passeranno sulla strada vera e propria e sui nuovi marciapiedi. Tempo permettendo, i lavori di asfaltatura si concluderanno entro metà settimana prossima.

Intanto in piazzale Kennedy proseguono i lavori nella parte iniziale, quella più vicina alle piazze delle stazioni: anche per quella parte sembra molto vicino il momento in cui verrà tolto l’attuale “muro” e ridotta l’area di cantiere.