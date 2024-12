Il Sole 24 Ore premia Varese: la città Giardino è al 22esimo posto, 11 posizioni in più nella classifica della Qualità della vita

Il 35º rapporto sulla Qualità della Vita del Sole 24 Ore, pubblicato il 16 dicembre 2024, ha analizzato il benessere nelle province italiane attraverso 90 indicatori suddivisi in sei categorie tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, salute e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

In una analisi che vede svettare per la prima volta nella sua storia Bergamo – in un podio che comprende al secondo posto Trento e al terzo posto Bolzano, due habituè della top ten dello studio – La provincia di Varese si è classificata al 22º posto nella classifica generale, guadagnando 11 posizioni rispetto all’anno precedente, quando occupava il 33º posto. Un trend che prosegue anche dal 2022, dove era al 43esimo posto: in tutto, in due anni, ha perciò guadagnato 20 posizioni.

A contribuire al suo successo è in particolare la voce “Ambiente e servizi”, al 13esimo posto, con un balzo in avanti di ben 43 posizioni. La voce peggiore è invece “Cultura e tempo libero”, al 59esimo posto ma in realtà stabile perchè scende solo di una posizione. La voce che scende di più invece è quella riguardante ricchezza e consumi: siamo comunque al 25esimo posto, ma scendiamo di 15 posizioni dal decimo posto in cui eravamo l’anno scorso.

In netta salita invece “Affari e lavoro” (+11 posizioni), “Giustizia e sicurezza” (+9 posizioni) e “Demografia e società” (+7 posizioni). Per quest’ultima voce, in particolare, il dato più confortante è il tasso di natalità, in salita del 4,8%.

Sulle singole voci, la migliore performance è in riqualificazioni energetiche: la nostra provincia è al quinto posto per spese in riqualificazioni energetiche per abitante. la nostra peggiore performance è invece relativa ai reati legati agli stupefacenti (spaccio, produzione, ecc.). siamo 106esimi su 122 per denunce ogni 100mila abitanti.

L’INTERA ANALISI SU VARESE

In generale, le città metropolitane registrano un crollo diffuso: Bologna scende di 7 posizioni, Milano di 4 passando al 12° posto, Firenze (36° posto) segna un -30 dopo essere stata in zona top 10 per tre anni consecutivi e Roma scende di -24 posizioni piombando al 59° posto. Torino perde 22 posizioni, arrivando al 58° posto subito davanti alla Capitale. Napoli è penultima, mentre Bari è tra le poche a salire: un aumento di 4 posizioni la porta al 65° posto.

L’analisi riconduce i 90 indicatori, e non solo (sono inclusi in tutto oltre 120 parametri su base provinciale): ne emerge un affresco dei territori che in base a questi parametri si avvicinano più o meno ai Goal rappresentati. Il progetto conta undici classifiche, elaborate con la stessa metodologia della Qualità della vita dopo aver raggruppato gli indicatori in base ai target: ogni graduatoria restituisce i divari territoriali nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Ne sono emerse case fotografie interessanti: Bologna risulta la più vicina al raggiungimento del Goal sull’«Istruzione di qualità» che, tra gli altri target, si propone di ridurre al di sotto della quota del 9% l’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (solo il 19% ha un titolo di studio inferiore alla terza media tra i 25 e i 49 anni) oppure di raggiungere la quota del 50% dei laureati (che già supera il 46% tra i 25 e 39 anni). Milano, invece, si distingue nel Goal 8 «Lavoro dignitoso e crescita economica» che, tra gli altri obiettivi, si propone di raggiungere la quota del 78% del tasso di occupazione entro il 2030 (qui il tasso è già al 76,5%). Verbano-Cusio Ossola, La Spezia e Varese si distinguono nel goal 11 sulle «Città e comunità sostenibili» e Oristano nel target 16 «Pace, giustizia e istituzioni solide» soprattutto grazie al basso tasso di criminalità denunciata.