Varese tra le province con la miglior qualità della vita: “È il frutto del lavoro di questi ultimi anni”

Un salto in avanti di ben undici posizioni nell’arco di un anno: l’analisi 2024 del Sole24Ore sulla qualità della vita pone la provincia di Varese al 22° posto in Italia, in netta risalita rispetto al 33° di soli dodici mesi or sono.

«Un salto in avanti – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – che è in linea con lo sforzo dell’ente per incrementare l’attrattività del territorio, una delle missioni che caratterizzano il nostro programma pluriennale, espressa dai progetti Vieni a Vivere a Varese e Invest in Varese. Certo, questa posizione non può accontentarci, dobbiamo lavorare tutti insieme, enti e istituzioni, per raggiungere il traguardo del podio».

Dall’indagine emerge in particolare il 5° posto tra le province italiane in materia di riqualificazione energetica, che esprime gli investimenti avviati in tal senso da privati ed enti pubblici. Ottima anche la posizione, 6a assoluta, in riferimento all’indice della parità di genere, frutto in particolare di una crescita del 6,3% dell’occupazione al femminile e di un incremento del 9,6% della presenza delle donne nelle amministrazioni comunali. Si conferma inoltre la vocazione sportiva della nostra provincia, al 7° posto in Italia. Bene, inoltre, il valore che fa riferimento al numero dei laureati, dove siamo al 12° posto sul piano nazionale. Un approfondimento merita anche il 13° posto nella classifica che fa riferimento alla voce Ambiente e Servizi: «Sempre in linea con l’impegno di Camera di Commercio Varese anche in materia di sostenibilità, esplicitato nei progetti di MalpensaFiere SustainHubility e delle due Cer che fanno capo alla stessa MalpensaFiere e alle Ville Ponti» spiega una nota di camera di Commercio Varese. Qui si sono guadagnate ben quarantatré posizioni rispetto al 2023, grazie a un buon valore in tema di ecosistemi urbani, un’elevata densità di impianti fotovoltaici e un’illuminazione pubblica sostenibile a livello comunale.

«Varese cresce sempre più in termini di qualità della vita: la nostra provincia, dal 2022 ad oggi, è salita di 20 posizioni nella classifica dedicata del Sole 24 Ore – ha sottolineato anche il sindaco di Varese, Davide Galimberti – Si tratta di un trend positivo che in questi anni vede protagonisti la nostra città e il territorio. Un buon risultato che peraltro si somma anche a un altro report annuale importante, quello di Ecosistema Urbano, redatto da Legambiente con il Sole 24 Ore, che solo poche settimane fa ha attestato un grande balzo in avanti della città di Varese nella classifica che misura le performance ambientali dei capoluoghi di provincia italiani, con una salita di ben 62 posizioni in 8 anni. Varese insomma è tra le realtà medie a livello nazionale dove si vive bene: questo è il frutto del lavoro svolto in questi anni in ambito ambientale, sociale, educativo, sportivo e turistico da parte delle istituzioni del territorio, dal sistema produttivo e del lavoro».

Rispetto ai dati più strettamente macroeconomici, spiccano il 9° posto riferito alla spesa per famiglie in termini di consumo di beni durevoli, il 10° per la retribuzione media annua dei dipendenti e il 21° per le nuove iscritte al Registro Imprese tenuto da Camera di Commercio. «Infine – conclude Mauro Vitiello – di particolare rilievo è il trend positivo che caratterizza le presenze turistiche, dove la provincia di Varese si pone al 9° posto assoluto in Italia quanto all’incremento registrato in un anno».