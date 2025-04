Buona la prima per Cortisonici, tutto esaurito al Cinema Nuovo. Gli eventi proseguono nel weekend

Clima di cinema internazionale a Varese, con il Cinema Nuovo da tutto esaurito per la prima serata di concorso di Cortisonici Film Festival, che si è tenuta ieri, con film da tutto il mondo e portando sul palco alcuni registi a presentare al pubblico i film, come la francese Tatiana Delaunay di We’re here for you e la brasiliana pluripremiata Stella Carneriro, regista e sceneggiatrice di Golden Shower.

Venerdì 4 aprile la seconda serata con altri sette cortometraggi in gara, provenienti da Sudafrica, Spagna, Canada, Italia, Croazia, Finlandia, Turchia. Saranno presenti al Nuovo la regista spagnola Amaia Yoldi di The exchange e uno degli italiani in gara, Niccolò Donatini di Ronzio. Dalle 23.00 si prosegue con le visioni estreme di Inferno ai Magazzini by Tumiturbi.

L’appuntamento per venerdì è quindi al Cinema Nuovo dalle 20.45. Si parte con Punter di Jason Adam Maselle, dal Sudafrica: Brett ha preparato una sorpresa per il compleanno di suo padre, ma il mondo del gioco d’azzardo ne mette a repentaglio la riuscita. We were, del canadese Jonah Haber: al centro della storia David che, mentre la sua ultima relazione va a rotoli, si rivolge ai suoi ricordi per trovare conforto e speranza. The exchange di Amaia Yoldi, dalla Spagna, racconta di Antonio e Inés, due perfetti sconosciuti che organizzano un incontro tramite un’app per acquisti di seconda mano. Si prosegue con The man who could not remain silent, di Nebojša Slijepčević, Croazia: 27 febbraio 1993, un treno passeggeri che collega Belgrado a Bar, nel Montenegro, viene fermato nella minuscola stazione di Štrpci, in Bosnia-Erzegovina, da individui armati durante un’operazione di pulizia etnica. Questa è la storia vera di un uomo che non poteva restare in silenzio. In gara anche l’italiano Ronzio, di Niccolò Donatini: Alma ha vent’anni ed ha lADHD. Nel mondo delle arnie, Alma è perfettamente a suo agio e con il tempo ha imparato a gestire la disattenzione legata alla sua neurodivergenza. Dalla Finlandia arriva Pena’s special haulingg di Anssi Kasitonni: Pena fa il camionista da cinquant’anni e continua a guidare nel fine settimana anche se la sua memoria ha iniziato a vacillare causandogli qualche problema qua e là. Chiude la selezione Eksi Bir di Ömer Ferhat Özmen, Turchia: Enver è disturbato dal cattivo odore nel proprio palazzo e crede che la causa siano i nuovi inquilini del seminterrato. Inizia quindi a raccogliere le firme di tutti i residenti per allontanarli.

Dalle 23.00 si torna ai Magazzini by Tumiturbi per il terzo appuntamento di Inferno. Quindici i film scorretti in programma fino a notte fonda, accuramente selezionati dai visionari Andrea Minidio e Paolo Matteazzi, curatori e mattatori imprevedibili della sezione più delirante del festival.

Cortisonici prosegue sabato 5 aprile con l’ultima serata di concorso e le premiazioni finali.

Programma e dettagli su cortisonici.org.