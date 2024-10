Varese sale al 14esimo posto nel report Ecosistema Urbano 2024: un balzo di 27 posizioni

Varese è 14esima nella classifica nazionale di Ecosistema urbano 2024, il rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore che misura le performance ambientali dei capoluoghi di provincia italiani

Il capoluogo della nostra provincia recupera ben 27 posizioni rispetto al 2023, con un grande balzo in avanti che inserisce la Città Giardino tra i capoluoghi con le più importanti performance in tema ambientale.

In particolare, Varese è sul podio in Lombardia: tra le città lombarde infatti, è terza solo dopo Mantova e Cremona. Il miglioramento di Varese si nota ancora di più se si mette a confronto la sua crescita in classifica negli ultimi 8 anni: nel 2016 infatti la città era 77esima, 63 posizioni in meno rispetto ad oggi.

«Prosegue il trend positivo della nostra città – commenta il sindaco di Varese Davide Galimberti – questo balzo in avanti nel dossier di Legambiente e del Sole24Ore arriva dopo un altro buon risultato che vede Varese vincitrice del Premio Città In Movimento 2024 nell’ambito della indagine Le Migliori Città del Lavoro in Italia. Il lavoro di questi anni in tutti i settori, da quello ambientale, sociale, educativo, turistico e sportivo sta facendo crescere la nostra città. Il dinamismo applicato in questi anni viene premiato da diverse realtà tra cui oggi il rapporto Ecosistema Urbano che ci vede crescere di ben 27 posizioni in un anno e di 63 se si calcola a partire dal 2016. Un lavoro che ci inserisce sempre più tra le città medie con una buona qualità della vita».

Il rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia, presentato ogni anno dal Sole24Ore, si basa su 20 parametri che fotografano le performance ambientali di 106 città capoluogo in 5 macroaree: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente.

«Dal 2016 ad oggi siamo cresciuti in modo esponenziale – dice l’assessore Andrea Civati – ben 63 posizioni recuperate che oggi ci vedono vicini alla top ten e terzi in Lombardia. Sono tanti i fattori che contribuiscono a questo risultato, da una migliore gestione del suolo puntando sulle riconversioni e riqualificazione, alle scelte di mobilità che vedono un forte impegno in scelte coraggiose come la recente introduzione di ben 9 mezzi pubblici elettrici. Ci sono poi gli interventi per migliorare le prestazioni di efficienza energetica degli edifici pubblici come ad esempio le scuole. Insomma il cambiamento messo in atto in questi anni ha portato Varese ad occupare le posizioni che merita nelle classifiche nazionali».

Varese quest’anno migliora in diversi parametri: innanzitutto nella qualità dell’aria, dove da diversi anni non sfora il limite dei 35 giorni di superamento per quanto riguarda l’inquinamento da particolato. Il miglioramento della qualità dell’aria vale anche per gli altri inquinanti, dal Pm2,5 al Biossido e all’ozono.

«Varese migliora il suo ambiente, dalla qualità dell’aria alla raccolta differenziata – spiega l’assessore Nicoletta San Martino – La città fa un vero balzo in avanti nel 2024, dimostrando che i tanti impegni messi in campo in questi anni stanno dando i loro frutti. Un esempio è la riduzione dei rifiuti prodotti in città, segno del buon lavoro che si sta facendo, con tanti progetti messi in campo come quelli sul riuso e recupero delle eccedenze alimentari, degli abiti usati, o come il centro ambientale mobile nei quartieri».

Un miglioramento in classifica si registra anche nei consumi idrici e nella quantità di rifiuti prodotti. Crescono anche i passeggeri e l’offerta del trasporto pubblico mentre aumenta la dotazione di isole pedonali (Varese è nona in Italia) e di alberi in città (11esimi in classifica). Varese migliora anche nel parametro che studia l’uso efficiente del suolo.