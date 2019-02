Esperienze in natura alla Tana di Piripù

Debutta domenica mattina “La tana Piripù”, un laboratorio permanente di esperienze nella natura per bambini dai 3 ai 6 anni. Il progetto è rivolto alle famiglie interessate a intraprendere un percorso condiviso in un ambiente libero e a stretto contatto con la natura.

La presentazione è per domenica 3 febbraio alle ore 10.30 a Laveno Mobello al Bostano (via Bostano 20).

I partecipanti potranno visitare in anteprima il luogo dove nascerà la Tana Piripù e gli spazi all’aria aperta.

Per informazioni Barbara 338 6282777, Luisa 340 2613264 o Elettra 331 7131071.