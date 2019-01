Cioccolandando compie 10 anni

Golosa e irresistibile, torna domenica per le strade di Clivio “Cioccolandando”, la manifestazione promossa dal 2009 dall’Associazione genitori Idea: una passeggiata a tappe per il paese, in cui grandi e piccini possono scoprire sapori e scorci nascosti.

Il percorso si snoda dalla scuola primaria di Clivio a Palazzo Reale, con quattro tappe intermedie, una per ogni diverso gusto di cioccolata calda.

La manifestazione apre domenica 3 febbraio alle ore 13 (iscrizioni aperte fino alle ore 16) dalla scuola primaria di Clivio dove gli organizzatori forniranno ai partecipanti una tazza (fino a esaurimento scorte), la tessera (da mostrare in ogni tappa) e la mappa del giro.

Da qui ogni partecipante partirà a piedi alla scoperta di Clivio. Prima tappa è al Parco dei Tre laghetti, una proprietà privata eccezionalmente aperta per la manifestazione, dove i volontari offriranno a ciascuno una classica cioccolata calda, con possibilità di aggiungere della panna montata.

Da qui si prosegue verso la cioccolata all’arancia, da gustare in Bressanella, altra proprietà privata, particolarmente panoramica, aperta al pubblico solo per Cioccolandando.

La terza tappa è all’aroma di vaniglia da gustare in speciale compagnia alla Riva degli Alpaca, il B&B di Sileno e Noris, pronti a spiegare ai partecipanti curiosi aneddoti e caratteristiche dei loro simpatici animali andini.

Sarà l’asilo Buzzi a ospitare poi l’ultima tappa dedicata alla cioccolata calda, proponendone una speciale, per intenditori, aromatizzata allo zenzero.

Il giro si conclude a Palazzo Reale, l’edificio centrale del paese sia in senso fisico che in senso sociale, oggi sede della biblioteca comunale e del Centro anziani. Sotto i portici antichi e ristrutturati i partecipanti potranno gustare pane e nutella.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato ai progetti didattici per i bambini iscritti nelle scuole di Clivio (tra cui musica, teatro, inglese).

Si consiglia un abbigliamento comodo. Gli amici a quattro zampe ben accetti, ma portati rigorosamente al guinzaglio. Lungo il percorso saranno posizionati diversi cestini ove buttare eventuali rifiuti.

L’iniziativa gode del patrocinio dei comuni di Clivio, Saltrio e Viggiù.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a idea.clivio@libero.it.