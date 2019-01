“Ortaggi all’arrembaggio” per i bimbi in Auditorium

Domenica 3 febbraio 2019 a partire dalle ore 16.15 all’Auditorium comunale, quinto e penultimo appuntamento della stagione con l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, dal titolo “Bim Bum Bam”. In programma lo spettacolo “Ortaggi all’arrembaggio”, a cura della Compagnia Filo di rame, di Palazzolo

sull’Oglio (Brescia).

Martino è un bambino che dice sempre No! Soprattutto quando si parla di verdure. Mamma Clementina è disperata… come fare per convincerlo a mangiare? Solo Battista e il suo fido Pachino, negozianti di prodotti a kilometro zero possono aiutarla! Raccontano così la storia di Capitan Sputacchio e della sua ciurma di pirati, che stanchi di viaggiare, mangiare di fretta e male, non hanno più le energie per gli assalti che li hanno resi così famosi e temuti.

Persino Peperone, cuoco della ciurma, non può più cucinare: il mare è troppo inquinato e all’amo abboccano solo lattine e vecchi scarponi. Cipollino, mozzo astuto e birichino propone di fermarsi sull’isola di Verdurandia, dove la calma e la disponibilità di terra permette a chi vuole di poterla coltivare. Pirati con un orto di verdure fresche a kilometro zero… recuperate le energie, grazie ai piatti preparati nel loro nuovo

ristorante ripartono per nuove avventure.

Una storia di Pirati. Una gustosa saga sui prodotti della terra. Tutti pronti dunque a partire per convincere Martino ad assaggiare le verdure di Capitan Sputacchio… Ortaggi all’Arrembaggio!

L’ingresso è libero.

“Siamo quasi giunti all’epilogo anche di questa quinta edizione di Bim Bum Bam”, dice il Sindaco Fabio Passera. “Un successo di pubblico e di critica che è andato via via crescendo, grazie alla collaborazione e alla professionalità di Martin Stigol e Noemi

Bassani, dell’Associazione “La Zattera” di Varese. Grazie al loro lavoro e alla bravura delle compagnie che si sono succedute anche in questa stagione, abbiamo potuto dare un prodotto sempre migliore che le famiglie hanno ampiamente ricompensato con una presenza che, in ogni occasione, va registrare il “tutto esaurito” in Auditorium”.

