Gli Alpini ricordano Nikolajewka

Ricordare è importante e ogni anno nell’Alto Varesotto è prevista una grande partecipazione all’iniziativa messa in campo dall’Associazione Nazionale Alpini per rendere omaggio ai caduti della disastrosa spedizione italiana in Russia durante l’ultimo conflitto mondiale.

Un momento legato al ricordo della guerra che serve a costruire la pace, fatto che sta a cuore a tutte le penne nere in prima linea dove c’è da assistere e da aiutare, sempre.

Dunque l’iniziativa si terrà domenica 3 febbraio 2019 con inizio alle ore 10,00, quando è previsto l’ammassamento presso piazzale Nikolajewka a Castelveccana. Seguirà mezzora dopo il corteo verso Piazza El Alamein di S.Pietro con l’accompagnamento musicale dal Gruppo Musicale Boschese fino al monumento dove è prevista l’alzabandiera, l’onore ai Caduti con omaggio floreale al tumulo del Col. Carlo Maragni Fondatore del Gruppo di Castelveccana. Seguiranno allocuzioni ufficiali

Alle 11.00 Messa di suffragio in Chiesa Parrocchiale di S.Pietro celebrata dal Cappellano don Franco Berlusconi e al termine corteo verso Piazza Nikolajewka con deposizione corona di alloro sulla targa che ricorda i caduti e dispersi in Russia.

Presenti i Gruppi Storici: Carlo de Cristoforis, Baltiski Flot, Storia in Grigio Verde. All 12,30 ammainabandiera a cui seguirà rinfresco e alle ore 13,00 pranzo sociale in Baita: si prega di prenotare entro il 30/01/20109: Fochi, tel. 347-4437067.