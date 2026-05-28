Incidente a Castelveccana: auto si ribalta sulla Sp69, due donne ferite
Due donne di 70 e 78 anni sono state soccorse dopo il ribaltamento di un veicolo avvenuto poco dopo le 9 sulla provinciale
Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, lungo la strada provinciale 69 nel territorio comunale di Castelveccana, dove un’autovettura si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. All’interno del veicolo viaggiavano due donne, di 70 e 78 anni, rimaste coinvolte nel sinistro che ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi.
L’allarme è scattato precisamente alle 9.12, attivando la centrale operativa della Soreu Laghi. Sul luogo dell’incidente sono stati inviati un’automedica e due ambulanze per prestare le prime cure alle due donne, soccorse in codice giallo. Insieme al personale sanitario sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, il cui lavoro è stato determinante per prestare assistenza alle persone coinvolte.
L’intervento lungo la Sp69 ha inevitabilmente causato ripercussioni sulla viabilità locale, con rallentamenti registrati durante le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo.
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