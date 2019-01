Varese: attivato il piano neve comunale

La protezione civile ha diramato l’allerta arancione per abbondanti nevicate previste a partire dalla sera di oggi, giovedì 31 gennaio e per domani venerdì 1 febbraio.

Il Comune di Varese ha attivato il Piano neve comunale e già nella mattina e nel pomeriggio di oggi è stata effettuata la salatura dei marciapiedi sulle strade principali attraverso l’uso di autocarri con sabbiatori e in alcuni tratti manualmente con le squadre di operai. Dalle ore 20 di questa sera invece si procederà alla salatura delle strade sui percorsi della viabilità principale e le strade più in pendenza. Queste operazioni andranno avanti fino a dopo la mezzanotte. Tutti i 45 mezzi saranno invece operativi dalle 3.30 della notte del 1 febbraio.

Questa mattina in Comune si è svolto un tavolo tecnico proprio per coordinare le azioni del piano neve e nel pomeriggio c’è stato un altro incontro in Prefettura anche con Autostrade.

“L’invito nelle prossime ore è alla massima attenzione e prudenza. – spiegano dall’amministrazione – Si raccomanda infatti, nel caso di abbondanti nevicate, di evitare gli spostamenti non necessari, si ricorda l’obbligatorietà di avere montate sulle auto le gomme da neve o possedere le catene a bordo. In queste ore saranno anche intensificati i controlli e i presidi della Polizia locale”.

“Sebbene già da stamattina siano iniziati gli interventi di salatura di strade e marciapiedi è inevitabile che quando nevica qualche disagio sia da mettere in conto – prosegue l’amministrazione – È impensabile infatti che durante una nevicata le strade siano sempre tutte immediatamente pulite nonostante gli sforzi e i lavori delle squadre in servizio. L’invito quindi è quello di usare il massimo buon senso e attenzione ma soprattutto sviluppare in queste occasioni quel senso civico che in passato, quando c’erano imponenti nevicate, faceva sì che tutti quanti si adoperassero per evitare il più possibile i disagi, anche solo contribuendo a tenere pulito le zone di fronte alla propria abitazione. I nostri servizi e le squadre sono operative e lo saranno ancora di più da questa sera. Tutto questo in ottica di riduzione per quanto possibile dei disagi e per la sicurezza. Massima collaborazione e attenzione quindi”.

IL PIANO NEVE DEL COMUNE DI VARESE PER LE PROSSIME ORE:

Tutti i 45 mezzi operativi dalle 3.30 della notte del 1 febbraio

Dalla notte del 1° febbraio, a partire dalle ore 3.30, tutti i 45 mezzi, autocarri e trattori con lame e sabbiatori saranno operativi sul territorio cittadino e saranno in azione fino alla fine delle precipitazioni nevose. Le previsioni indicano la probabile fine della nevicata intorno alle ore 17 del 1° febbraio. I mezzi resteranno sempre operativi nelle zone alte della città perché le precipitazioni nevose sono previste sopra i 500 metri per tutta la giornata di venerdì e per quella successiva di sabato sopra gli 800 metri.

Sempre nella notte del 1 febbraio, a partire dalle ore 4.00, inizieranno le operazioni di pulizia e salatura di fronte e nei cortili delle scuole, nella zona delle stazioni e di fronte agli ospedali. Verranno effettuate le salature e le pulizie dalla neve anche sul percorso tra le stazioni e il comparto delle scuole di Casbeno e sui percorsi tra i licei scientifico e artistico verso le fermate dei bus.

Le stesse operazioni legate alle zone di scuole, stazioni e ospedali verranno ripetute a partire dalle ore 10.

Sabato 2 febbraio

Dalle ore 4.00 partirà la pulizia e salatura dei marciapiedi a partire dai percorsi principali, si interverrà anche in piazzale Kennedy, nell’area del mercato e nell’area delle fermate degli autobus.