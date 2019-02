Neve: PalAlbani chiuso in via precauzionale

La nevicata in corso in queste ore – venerdì 1 febbraio – ha portato il Comune di Varese a disporre la chiusura precauzionale del palaghiaccio di via Albani, struttura sportiva molto utilizzata (comprende sia la pista ghiacciata sia la piscina) che però porta anche i segni del tempo.

La decisione è in via precauzionale, perché per il momento non è stata raggiunta la quantità di neve per la chiusura “automatica” (16 centimetri), ma le previsioni suggeriscono cautela. Domani – sabato – sarà nuovamente verificata la situazione insieme alla società (i Varese Killer Bees) che gestiscono l’impianto. «Ci adeguiamo alla scelta del Comune per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti, in attesa delle nuove riunioni in programma domani» conferma Matteo Cesarini, presidente dei Killer Bees.

Il Palaghiaccio – ricordano da Palazzo Estense – è già oggetto di un progetto di riqualificazione grazie a un finanziamento ottenuto dal bando “Sport e Periferie”. Attualmente però l’area di via Albani risente di problemi strutturali affrontati con pazienza – e da anni – tanto dai gestori quanto dagli sportivi e dalle società che la utilizzano.

