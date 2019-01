Arriva la neve, scuole chiuse a Luino

“Allarme arancione” per le precipitazioni nevose attese per la giornata di domani, primo di febbraio e il sindaco di Luino Andrea Pellicini firma un’ordinanza di chiusura delle scuole.

L’ordinanza fa eccezione per le scuole materne, dell’infanzia e asili nido pubblici e privati.

Inoltre dal Comune chiedono, se possibile, ai cittadini di non esporre i rifiuti per la raccolta porta a porta.

La misura, si legge nell’ordinanza, è stata presa dopo l’allerta di livello arancione segnalato per forti nevicate dal sito “allarmi.meteo-allerta.it”, che prevedono per la zona di Luino “forti nevicate nell’arco di 24 ore cioè dalle ore 16.00 del 31.01.2019 alle ore 13.00 di venerdì 01.02.2019 che potrebbero compromettere il normale flusso della circolazione stradale e determinare condizioni di pericolosità per l’incolumità fisica delle persone”.

LEGGI L’ORDINANZA