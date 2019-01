Torna la neve: primi fiocchi nella notte tra giovedì e venerdì

(foto di Federico Croci)

Non sarà la nevicata del secolo, ma sicuramente la perturbazione attesa a partire dal pomeriggio di giovedì regalerà candidi paesaggi in molte zone del Varesotto.

Per capire quanto dobbiamo “preoccuparci” abbiamo sentito il meteorologo Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese: «Si tratterà di una perturbazione diversa da quella che ha portato la debole nevicata di questa mattina – dice – Una perturbazione più attiva, di origine atlantica, che porterà più umidità e dunque precipitazioni più importanti».

Giovedì, dopo un inizio di giornata inizialmente soleggiato, le prime nuvole inizieranno ad addensarsi sulla provincia nel pomeriggio, e già in serata si potranno vedere i primi fiocchi. Le nevicate saranno diffuse, fino in pianura nella mattinata di venerdì, con il limite neve in aumento nel pomeriggio fino a circa 600-1000m.

Sui centimetri di neve che cadranno nelle varie località del Varesotto è ancora presto per avere una previsione esatta: «Molto dipenderà dalle temperature che questa aria umida incontrerà al suolo: anche un solo grado centigrado di differenza può cambiare molto lo scenario. Di sicuro avremo neve già dalla notte tra giovedì e venerdì, con un innalzamento del limite delle nevicate da venerdì mattina. Difficile ora dire con precisione quanto nevicherà, anche se possiamo aspettarci fino 20-30 centimetri nelle zone montuose».

Le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino le trovate in sintesi su Varesenews o, più dettagliate, sul sito del Centro