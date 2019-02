I consigli del sindaco Guzzetti per affrontare la nevicata

I consigli sempre attuali del sindaco di Uboldo Lorenzo Guzzetti in caso di neve:

1) Nevicherà, le strade e i marciapiedi saranno sporchi. Evitate di rompere le palle dopo 10 minuti con pretese di pulizia istantanee assurde.

2) Se non sapete guidare state a casa. Con le gomme da neve si circola bene, se non siete in grado il limite è vostro.

3) Sotto i 5 cm di neve la cala non passa

4) Ovvio che puliranno prima testarde principali e in un secondo tempo le altre.Non serve un genio a capire perché, evitiamo populismo inutile.

5) Contribuite spalando il marciapiedi davanti a casa. Essere cittadini non è solo avanzare pretese, è anche collaborare per il bene comune

6) Se nonostante tutto avrete da lamentarvi per cose assurde,andatevene pure ….