Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 5, 6 e 7 giugno

Fine settimana ricco di sapori, con la Festa del Pesce di Rovello Porro, la Festa sarda di Solaro e le ciliegie in piazza di Rete Rosa, ma anche di sport con la Ultra di Saronno e la StraSolaro. Tanti gli appuntamenti musicali, dalla festa per i 190 anni derlla banda di Vedano Olona alla serata musicale di fine anno delle scuole di Saronno al Parco dell’ex Seminario. E poi c’è la Festa del Fieno a Uboldo e la Giornata internazionale dei Rondoni a Cislago.

C’è davvero tanto da fare a Saronno e nel Saronnese e come di consueto abbiamo selezionato gli eventi più interessanti del primo weekend di giugno

INCONTRI ED EVENTI

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 7 giugno nell’ex sala consiliare del centro storico un pomeriggio con interventi, testimonianze e momenti musicali accompagnerà il pubblico in un percorso dedicato alle conquiste e alle prospettive dei diritti umani nel mondo contemporaneo – Qui tutte le informazioni

CISLAGO – Sabato 6 giugno si celebra la Giornata internazionale dei Rondoni con osservazioni, fumetti, racconti e laboratori creativi che animeranno gli spazi della biblioteca e del giardino di Villa Isacchi per una giornata tutta dedicata a questi straordinari uccelli- Qui tutte le informazioni

GERENZANO – Domenica 7 giugno alle 16.30 a Palazzo Fagnani lo scrittore e giornalista Ezio Gavazzeni presenterà il suo libro “I cecchini del weekend”, un’inchiesta che affronta il tema dei cosiddetti “safari umani” durante l’assedio di Sarajevo negli anni Novanta- Qui tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 6 giugno alle 16, a Villa Gianetti, si terrà la conferenza “L’opera al tempo di Giuditta Pasta: istruzioni per l’uso”, incontro a ingresso libero curato dal musicologo Francesco Rocco Rossi. L’appuntamento rientra nel programma del Concorso Lirico Off, iniziativa collegata al Concorso Internazionale di Canto Lirico Giuditta Pasta – Qui tutte le informazioni

ROVELLO PORRO – Venerdì 5 giugno alle 21 al Centro Civico di piazza Alessandro Porro 19 è in programma un incontro pubblico per scoprire i servizi, le opportunità e il ruolo della Casa di Comunità di Lomazzo nel sistema sanitario territoriale – Qui tutte le informazioni

MUSICA E TEATRO

SARONNO –Sabato 6 giugno il Centro Albero Musicale ospiterà una serata di canto lirico promossa da Calliope Musica e Voci d’Arte per ricordare il dottor Alfredo Conci attraverso musiche di Mozart, Verdi, Rossini, Puccini e Bizet – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 6 giugno il Parco dell’ex Seminario di Saronno ospita “Fuori Classe”, il concerto di fine anno organizzato dal Comune di Saronno insieme ai rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici cittadini. – Qui tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Domenica 7 giugno il Corpo Filarmonico “Amilcare Ponchielli” di Vedano Olona taglia il traguardo dei 190 anni di storia (1836-2026) e celebra questa ricorrenza con una giornata ricca di eventi musicali e non al Centro Sportivo “Mario Porta” di via Nino Bixio – Qui tutte le informazioni

SAGRE, FESTE E E MERCATINI

CARBONATE – Sabato 6 giugno alle 19.45 all’oratorio di Carbonate la tradizionale paellata organizzata dagli “Amici dell’Asilo”, in collaborazione con la Comunità pastorale – Qui tutte le informazioni

GERENZANO – Domenica 7 giugno, dalle 10 alle 19, al Parco degli Aironi si svolge l’iniziativa “Vieni a giocare nel parco con AVSI”, una giornata all’aria aperta tra giochi, sport e solidarietà per sostenere progetti umanitari dedicati a chi vive in contesti di emergenza – Qui tutte le informazioni

ROVELLO PORRO – Torna la Festa del Pesce, manifestazione organizzata dalla Protezione Civile di Rovello Porro. L’evento, che quest’anno raggiunge la sua 15ª edizione, si svolge nell’area feste di via Bernardino Luini nei weekend del 5-6-7 giugno, 12-13-14 giugno e 19-20-21 giugno, con la consueta offerta di cucina a base di pesce, musica dal vivo e attività per tutte le età – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 6 giugno Rete Rosa, l’associazione saronnese impegnata nel contrasto alla violenza di genere, festeggia 14 anni di attività a Saronno con una giornata di incontro e “ciliegie per tutti” in piazza Libertà – Qui tutte le informazioni

SOLARO – Fino a domenica 7 giugno il Centro sportivo G. Scirea di Solaro ospita la manifestazione “Sapori e Tradizioni di Sardegna”, organizzata dal Circolo Culturale Sardo “Grazia Deledda” che porterà in città alcune delle specialità più rappresentative dell’isola e un ricco programma di intrattenimento musicale pensato per coinvolgere persone di tutte le età – Qui tutte le informazioni

UBOLDO – Domenica 7 giugno alla Cascina Regusella, all’interno del Parco dei Mughetti si svolge la Festa del Fieno, rinviata lo scorso 2 giugno a causa del maltempo. In programma picnic, attività per bambini e famiglie e laboratori dedicati alla vita agricola – Qui tutte le informazioni

GITE E VISITE GUIDATE

CISLAGO – Domenica 7 giugno la Pro Loco organizza una nuova visita guidata tra i preziosi affreschi del 1525 e le iconografie rare dedicate alla maternità che rendono la chiesa di Santa Maria della Neve un vero gioiello varesino – Qui tutte le informazioni

SPORT

SARONNO – Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno si svolge la quinta edizione dell’Ultra di Saronno, evento organizzato dal Gap Saronno che comprende la tradizionale 24 Ore, la 100 chilometri, la 6 Ore e la spettacolare staffetta a squadre, che trasformerà il Centro Sportivo Comunale Colombo-Gianetti in una grande festa dell’endurance. Durante tutto il weekend non mancheranno cucina, musica e momenti di aggregazione che accompagneranno atleti, accompagnatori e spettatori in un’atmosfera di festa che proseguirà giorno e notte – Qui tutte le informazioni

SOLARO – Domenica 7 giugno si svolge la 15ª edizione della Strasolaro, manifestazione podistica non competitiva a passo libero organizzata a Solaro e aperta a persone di tutte le età. – Qui tutte le informazioni

MOSTRE

MILANO – Palazzo Reale di Milano ospita fino al 27 settembre la mostra Le Alchimiste di Anselm Kiefer, a cura di Gabriella Belli. Trentotto teleri per altrettante donne, figure femminili spesso condannate all’oblio, eppure custodi di saperi e intuizioni fondamentali per la nascita del pensiero scientifico moderno – Qui tutte le informazioni

MILANO – Al Manifesto Blanco di via Benedetto Marcello apre “Storie di nuvole e foglie” di Kazuto Takegami, una mostra che trasforma la galleria in un luogo di meditazione, dove le tele dipinte vibrano e trasmettono energie ancestrali, tra cieli verde-acqua, nostalgici orizzonti di oceani lontani e creature ospitate da boschi e rami – Qui tutte le informazioni

SARONNO – Prosegue, il programma di iniziative che Saronno dedica a Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, tra i più importanti interpreti della pittura barocca lombarda tra Seicento e Settecento con il percorso espositivo e culturale che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 30 giugno – Qui tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Dal cuore dell’Uganda al Santuario di Santa Maria alla Fontana di Venegono Superiore: è questo il percorso spirituale e umano raccontato dalla mostra “La Chiesa nasce dal sangue dei martiri”, allestita dal 31 maggio al 15 giugno all’interno della Festa del Rione Santa Maria – Qui tutte le informazioni

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO A MATERIA

Come sempre troverete tutto il programma delle iniziative sul sito di Materia Spazio Libero.

Foto di copertina di Анастасия Белоусова da Pixabay