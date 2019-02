Neve: la parola a chi la spala da questa notte

C’è un bel team al lavoro da questa notte nel comune di Varese per pulire il possibile le strade dalla neve. Al lavoro ci sono 45 mezzi con oltre 50 uomini.

«Stamattina abbiamo cominciato alle 4, fortunatamente ancora non attaccava, cosi abbiamo potuto andare a vedere la situazione nelle zone montane e da dare una bella salata prima che attaccasse – spiega in un video l’addetto del comune – Poi. Abbiamo dato una bella salata in montagna prima che attaccasse. Poi quando ha cominciato a prendere, abbiamo attaccato le lame e siamo passati a spazzare. Stiamo andando avanti ancora ora, abbiamo cercato di pulire il piu possibile».

Il video è stato realizzato in un momento di stop nel primo pomeriggio, momento in cui la situazione era più tranquilla «Ora la neve è bella bagnata – ha spiegato nel video – e fa in tempo a pulire. Non è secca come stamattina»