La Pastorale di Beethoven e il violino di Carolin Widmann al Lac

Giovedì 28 febbraio, alle 20.30 alla Sala Teatro LAC di Lugano, il direttore d’orchestra tedesco Michael Sanderling, dopo il successo ottenuto l’anno passato, torna presentando la grande sinfonia Pastorale, capolavoro con il quale Beethoven dimostrò di poter ‘dipingere’ cinque paesaggi musicali in maniera assolutamente personale: la gioia della vita agreste nel primo movimento, e poi la beatitudine presso un ruscello, le danze dei contadini, l’uragano e la successiva gratitudine per la serenità ritrovata dopo la tempesta. Non una pittura pedissequa, ma, come scrisse Beethoven, «qualcosa in cui vengono espresse le emozioni che il piacere della campagna suscita negli uomini».

Nella prima parte della serata l’OSI e Sanderling accompagneranno la violinista tedesca Carolin Widmann (nella foto) nel Concerto per violino di Alban Berg: opera che rappresenta la summa del compositore austriaco e nello stesso tempo è anche il suo straordinario testamento artistico e morale. Scritto nel 1935 sotto la forte commozione destata dalla morte della giovane Manon, figlia di Alma vedova Mahler e dell’architetto Walter Gropius, ne rappresenta una sorta di ritratto-trasfigurazione spirituale. Toccante la dedica dell’Autore: “Alla memoria di un angelo”. Fu l’opera più importante completata da Berg prima della sua prematura morte.

Il concerto del 28 febbraio 2019 sarà trasmesso in diretta radiofonica su RSI Rete Due.

La prevendita dei biglietti per OSI al LAC viene effettuata presso la biglietteria del LAC a Lugano in Piazza Luini 6 (MA-DO 10-18), online su luganolac.ch e nei punti vendita Ticketcorner (Manor, Uffici postali). I biglietti saranno in vendita anche la sera dei concerti alla cassa del LAC.