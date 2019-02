La ricerca: “Come vivete la vostra casa?”

«Siamo degli studenti di design, stiamo realizzando un progetto volto a soddisfare più esigenze in un unico prodotto, al fine di migliorare la vostra vita quotidiana».

Comincia così la richiesta di aiuto di un gruppo di studenti dell’Istituto Europeo di Design di Milano, la prestigiosa università che forma i creativi di domani.

Il tema del quesito è quello del pianeta “casa”: in quanti ci vivete, in quali ambienti state di più ecc…

«Con queste semplici domande ci aiutereste a sviluppare la nostra ricerca», chiedono gli studenti.

Non è la prima volta che soddisfiamo le richieste degli studenti, come avvenne per la ricerca sui prodotti di quarta gamma pubblicata qualche settimana fa.