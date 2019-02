La domanda del ricercatore: “Conoscete i prodotti di IV gamma?”

Cosa sono i prodotti di IV gamma? Il consumatore è adeguatamente informato su questa categoria di prodotti?

Salvatore Paone, studente magistrale in Biologia Applicata alle Scienze della Nutrizione dell’Università degli Studi di Milano, sta svolgendo il tirocinio curriculare presso il Laboratorio medico ATS – Insubria, sede di Varese e chiede una mano a tutti i cittadini che, rispondendo al seguente questionario, potranno aiutarlo nei suoi studi.

I prodotti di IV gamma hanno fatto la prima comparsa sul mercato durante gli anni ’60 in America, da allora la loro presenza sul mercato ha subito un considerevole aumento, raggiungendo anche l’Europa.

Sul territorio nazionale è stato registrato un incremento significativo delle vendite intorno alla metà degli anni ’80; inoltre tutt’oggi l’Italia risulta essere il secondo paese europeo, dopo la Gran Bretagna nella vendita di tali prodotti.

Ecco di seguito la richiesta dello studente varesino: “Grazie a questo studio di ricerca sarà possibile aprire una finestra sulle caratteristiche di prodotti in fase di vendita, che hanno trovato un forte consenso nei consumatori.

Il questionario, riportato nel link, vi permetterà di comprendere che cosa sono i prodotti di IV gamma e mi sarà d’aiuto per capire come percepite tale categoria di prodotti”.

“Il questionario è anonimo e richiede pochi minuti, che saranno fondamentali per la buona riuscita della ricerca”.