Le bombe di Villa Mirabello non sono pericolose

Su richiesta dell’Amministrazione dei Musei Civici di Varese, in data di ieri, è stato effettuato un approfondito sopralluogo da parte di personale specializzato del nucleo Artificieri di Malpensa e dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico della Questura di Varese, in seguito al quale si è constatato che i residuati bellici ritrovati non sono in grado di arrecare pericolo per l’incolumità pubblica in quanto inerti.

All’interno dei locali scantinati del citato Museo sono stati invece e, a puro scopo precauzionale, prelevati sette pezzi di residuati e messi in sicurezza presso i depositi del nucleo artificieri.

Al termine della bonifica dei locali, il materiale interessato è stato lasciato all’amministrazione Comunale per le opportune valutazioni artistiche.