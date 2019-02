Ritrovata dopo una notte di ricerche la minorenne di Busto

E’ stata ritrovata nella mattina la ragazza che i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate stavano cercando dall’1.30 di venerdì 22 febbraio una ragazza minorenne, scomparsa a Busto Arsizio.

I vigili del fuoco hanno operato per tutta la notte con due squadre e gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso).

Il campo base delle ricerche era stato approntato in via Antonio De Curtis, zona in cui è stata vista la ragazza per l’ultima volta.