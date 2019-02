Montalbetti ufficializza il suo addio a Forza Italia

Era tra i fondatori del nuovo movimento di Luca Marsico “Insieme e Futuro” ma ha voluto ufficializzare il suo addio a Forza Italia oggi, all’indomani della prima assemblea dell’associazione. Giuseppe Montalbetti, ex assessore al bilancio della Giunta Fontana in Comune a Varese, comunico le sue dimissioni da Forza Italia e da tutti gli incarichi che ricopro nel Partito.

Lui stesso spiega: “Nonostante condivido tuttora gli ideali di Forza Italia, contenuti e ancora validi nel libro “Discorsi verso la Democrazia” di Silvio Berlusconi del 1994, ritengo che il Partito stesso, per la sua struttura e per le sue modalità organizzative non è più lo strumento adeguato per rappresentare e realizzare gli ideali miei e del mio Elettorato”.