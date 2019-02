Orienteering nei boschi con la nuova Polisportiva Dalla Chiesa

Il 12 febbraio 2019, per volontà di docenti, ex docenti, genitori e simpatizzanti, è stata costituita la “Polisportiva Istituto superiore Della Chiesa di Sesto Calende Associazione sportiva dilettantesca”, con sede in via San Donato, 19 a Sesto Calende.

“L’ ASD Istituto Superiore Dalla Chiesa – spiegano i promotori – vuole essere un valore aggiunto per il tessuto sociale di Sesto Calende, con le sue iniziative vuole rispondere alle richieste specifiche del territorio in sinergia con l’intensa attività sportiva praticata tradizionalmente dalla scuola. A tal proposito il ringraziamento va alla Dirigente Dott.ssa Elisabetta Rossi e a tutto il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. DALLA CHIESA per aver autorizzato la Polisportiva all’ utilizzo del nome dell’Istituto. La polisportiva prevede nel suo Statuto differenti sezioni sportive. Su richiesta di alcuni studenti verrà effettuata la prima affiliazione alla Federazione Italiana Sport Orientamento per poter svolgere l’attività agonistica”.

“Poiché crediamo che lo sport e l’attività motoria siano strumenti di benessere psico-fisico, consapevoli della fortuna che abbiamo nel disporre di un ambiente naturale privilegiato sarà premura della Polisportiva attivare iniziative rivolte a tutte le fasce d’età. Quindi Sport per tutti! Sapendo di rappresentare il Comune di Sesto Calende (Comune Europeo dello Sport 2019), ed essendo orgogliosi di ciò, sono stati scelti come colori sociali il bianco e l’azzurro, replicando i colori della bandiera comunale. Vi segnaliamo il primo evento in calendario: Sabato 16 marzo al campo sportivo comunale di Taino per una gara di orienteering nei boschi della Valle del Sole per le scuole e le famiglie. Vi aspettiamo”