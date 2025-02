La classifica di Newsweek degli ospedali nel mondo: Niguarda è 37esimo. Il Circolo di Varese 16esimo tra gli italiani

L’ospedale Niguarda di Milano è al 37esimo posto della classifica redatta dal giornale americano Newsweek su 2.400 ospedali di 30 Paesi. Segue il Policlinico Gemelli di Roma al 44esimo posto.

Sul podio internazionale ritroviamo ancora la Mayo Clinic di Rochester, Stati Uniti, sul gradino più alto e al secondo la Cleveland Clinics sempre Stati Uniti e poi il Toronto General University Health del Canada.

Il primo ospedale europeo di questa graduatoria è il Karolinska Universitetssjukhuset di Stoccolma in Svezia, al quinto posto e poi il Charité di Berlino in Germania.

Tonando in Italia, tra i primi cento troviamo anche il San Raffaele di Milano al 54esimo posto, Humanitas di Rozzano al 61esimo, al 73esimo il policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna.

Classifica degli ospedali italiani

La classifica dei soli ospedali italiani, oltre ai già citati, prosegue poi con il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’azienda ospedaliera di Verona, l’azienda ospedalera di Padova, il San Matteo di Pavia e l’azienda ospedaliera San’Andrea di Roma.

Le due Asst varesine

Per trovare i presidi varesini si deve scorrere la classifica italiana fino al 16esimo posto per l’Asst Sette Laghi, che guadagna 3 posizioni rispetto allo scorso anno. Perde invece sette posti, l’Asst Valle Olona che si colloca all’81esima posizione.

Il risultato di Niguarda

Il risultato ottenuto dall’Ospedale Niguarda è la somma di diversi fattori, tra cui i livelli di cura, la qualità della ricerca e la capacità di attrarre professionisti sanitari. Il punteggio di ogni ospedale si basa su un sondaggio online a cui hanno partecipato esperti medici, e su dati pubblici provenienti da sondaggi post-ricovero dei pazienti riguardo alla loro soddisfazione generale.

«A conferma di questi risultati – fa sapere l’azienda ospedaliera – anche il report “World’s Best Specialized Hospitals 2025” anticipato lo scorso Settembre aveva riconosciuto l’Ospedale Niguarda come una delle strutture di riferimento nel panorama italiano per tutte e 12 le specialità prese in considerazione. In particolare, a spiccare sono state le seguenti aree: Ginecologia e Ostetricia (19° nel mondo e 2° in Italia), Gastroenterologia (49° nel mondo e 4° in Italia), Oncologia (45° nel mondo e 5° in Italia), Neurochirurgia (57° nel mondo e 2° in Italia), Neurologia (73° nel mondo e 4° in Italia), Cardiologia (66° nel mondo e 6° in Italia) e Cardiochirurgia (81° nel mondo e 7° in Italia).