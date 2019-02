Pillon a Varese per un convegno sulla famiglia con Orizzonte Ideale

Ci sarà anche il senatore leghista Simone Pillon, padre del discusso disegno di legge che porta il suo nome, venerdì 15 febbraio alle 20.45 al Collegio De Filippi di Varese per il convegno organizzato dall’associazione Orizzonte Ideale dal titolo: “La famiglia: come sostenerla culturalmente, economicamente, politicamente”.

La serata, così come la presentano gli organizzatori, punta ad “analizzare il ruolo della famiglia dal punto di vista culturale e sociale, in un contesto che vede sempre più il venir meno dell’identità e del ruolo della famiglia come nucleo della società, ma anche un momento per capire quali progressi la politica sta facendo per sostenere la famiglia, attraverso le riforme del Governo e quali attività normative possono essere svolte anche a livello locale. Si parlerà di come affrontare la bassa natalità, la crisi della famiglia come istituzione, di divorzio breve e altri aspetti”.

Saranno presenti il Senatore Simone Pillon (Lega – Vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza), Giuseppe Vicinelli (Sindaco di Sant’Agata Bolognese), Riccardo Cascioli (Giornalista e Direttore de “La Nuova Bussola Quotidiana”). È inoltre previsto un intervento telefonico dello scrittore e psicologo Alessandro Meluzzi, oltre a un saluto iniziale da parte del Presidente di Orizzonte Ideale e Consigliere Regionale Giacomo Cosentino e del Consigliere Regionale Massimiliano Bastoni.

La serata verrà moderata dal Sindaco di Besano e Coordinatore Provinciale di Orizzonte Ideale Leslie Giovanni Mulas.