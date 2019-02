Come prendersi cura delle mani al meglio: alcuni semplici trucchi

Le mani sono un vero e proprio biglietto da visita, poiché rivelano molto della persona a cui appartengono. Per tale ragione è importante prendersene cura al meglio, adottando alcuni semplici accorgimenti e scegliendo i prodotti giusti. Ecco, quindi, alcuni consigli per avere mani perfette tutti i giorni e non solo nelle occasioni speciali.

L’importanza di curare le cuticole

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, avere mani curate e belle è un vero e proprio lavoro, in quanto è necessario prestare attenzione ai singoli componenti di questa importante parte del corpo, ovvero le dita, le cuticole e le unghie. Di fatto, si dovrebbe provvedere a fare la manicure almeno una volta ogni due settimane. Ma non basta, in quanto, per ottenere ottimi risultati è necessario applicare prodotti specifici e di qualità.

Molto importanti da curare sono le cuticole, in quanto spesso rappresentano il primo segno di trascuratezza delle mani e possono risultare particolarmente sgradevoli. Tuttavia, è importante ricordarsi di non tagliarle, bensì di spingerle verso il basso con un bastoncino o con altri strumenti appositi, che possono rivelarsi estremamente utili. Eliminare le cuticole, infatti, può portare allo sviluppo di fastidiose infezioni e di infiammazioni. Molto importante è anche l’idratazione, che può essere attuata tramite creme specifiche od oli essenziali

Manicure regolare per mani sempre perfette

Come accennato poco sopra, la manicure è molto importante per avere mani sempre curate. Se è possibile è meglio farla tutte le settimane. Tuttavia, in caso di impossibilità può bastare anche una volta ogni due settimane. La cosa migliore sarebbe poter affidarsi a professionisti del settore, così da non avere pensieri e non temere di commettere qualche errore, che potrebbe compromettere la salute delle unghie e delle cuticole.

Di fatto, però, non tutte le donne hanno la possibilità di poter andare in una salone di bellezza per effettuare trattamenti mirati, al fine di avere mani sempre perfette. Fortunatamente, oggi è possibile contare su prodotti eccellenti, che possono essere comodamente utilizzati anche a casa. L’importante è che siano di qualità e sicuri. Un marchio particolarmente affidabile è sicuramente La Femme Professionnel, che propone smalti e prodotti per le unghie accuratamente studiati per garantire risultati impeccabili, in totale sicurezza e senza troppi sforzi.

Idratazione scrub per mani nutrite e vellutate

Oltre alle unghie ed alle cuticole, è importante prendersi cura anche delle mani (dita, palmi, ecc.) in generale. Il primo gesto fondamentale che deve essere attuato tutti i giorni, è quello di mettere una buona crema idratante, così da mantenere la pelle morbida ed evitare la formazione di screpolature e pellicine. É possibile effettuare anche dei veri e propri impacchi di notturni, coprendo le mani spalmate di crema con dei guanti e lasciando agire il tutto per l’intera notte.

Una volta alla settimana, poi, è possibile massaggiarle con dell’olio d’oliva, mentre per combatterne l’invecchiamento utile è la crema all’arnica, che ha anche un effetto cicatrizzante. In estate, infine, è bene scegliere prodotti con fattore di protezione solare anti UV ed UVB, così da evitare la formazione di antiestetiche macchie scure.