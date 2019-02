Chi pulisce il quartiere scolastico di Tradate?

Uno scenario da montagna. Peccato che si stia parlando di Tradate e, in particolare, del quartiere scolastico, là dove ogni mattina arrivano centinaia di studenti che raggiungono le proprie aule.

Galleria fotografica La neve nel parcheggio e lungo la strada che porta agli istituti superiori 4 di 10

L’arrivo di questa mattina ha “ghiacciato” tutti.

Una pulizia un po’ blanda, la mancanza di terriccio, sale o altro ha messo in difficoltà ragazzi. La situazione preoccupa soprattutto per il rischio di gelate prossime: « Come arriveremo a scuola lunedì?».

L’appello, dunque, è che qualcuno intervenga prima che sia troppo tardi. I rappresentanti degli istituti superiori Geymonat, Montale e Don Milani lanciano il loro appello.