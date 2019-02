Scontro frontale sulla strada di Ferrera

Vigili del fuoco e 118 sono intervenuti a Ferrera di Varese per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

È avvenuto alle 8 del mattino, in via Roma, la strada che dal centro del paese scende verso la Provinciale della Valcuvia.

Il 118 ha mandato in posto automedica e due ambulanze in codice rosso: sono stati soccorsi un 25enne e una 51enne, portati in ospedale in codice giallo (feriti ma non in immediato pericolo di vita).