Una sera di teatro con le storie di donne

Venerdì 8 marzo 2019, ore 20.45, nella Sala Consiliare a Casorate Sempione andrà in scena lo spettacolo teatrale della Compagnia Alma Rosé: «Donne a tempo» di e con Annabella Di Costanzo ed Elena Lolli (ingresso libero).

Fuori dai luoghi comuni e dai cliché femminili, raccontiamo storie di donne che mettono al centro i temi del nostro contemporaneo. Una carrellata di personaggi femminili abitano il teatro, lo popolano delle loro emozioni, dei loro dubbi e scoperte.

Ogni tempo ha una sua musica e una sua voce. Alma Rosè ha raccolto, in anni di teatro di indagine, di incontri e di interviste, voci di donne del nostro tempo che raccontano se stesse nel mondo che le circonda.

Attraverso di loro, ci si interroga su temi che riguardano la società civile e la collettività locale. Le loro sono storie di forza e di debolezza, di limiti e di qualità, di contraddizioni e di retaggi del passato.

Una madre desiderosa di raccontare non solo gli aspetti piacevoli della maternità, ma anche i conflitti, i dubbi, le ombre di un evento che rappresenta comunque un momento di crisi, inteso come cambiamento e passaggio da una condizione a un’altra della nostra vita.

Una cinquantenne combattiva, alle prese con gli anni che passano e la chirurgia che li tiene a freno. Donne mature che si guardano allo specchio e non si piacciono oppure non piacciono al mondo.

Una giovane, in cerca di un lavoro stabile che le permetta di avere una vita normale e dei progetti normali, alle prese con la corruzione dilagante.

Una settantacinquenne alle prese col suo orto urbano che riscopre la forza dell’amore: anche nell’età matura, niente è perduto se si afferrano la vita e le sue occasioni uniche.

Il ritratto di un Paese visto dalle donne e il desiderio di fermarci e ricordarci delle donne ma anche degli uomini, perché ciò che vogliamo cambiare nei modelli maschili e femminili del nostro millennio bisogna costruirlo assieme: donne e uomini, uomini e donne.

LA COMPAGNIA:

Alma Rosé – www.almarose.it – nasce a Milano nel 1997, anno in cui vince il Premio Eti – Scenario con lo spettacolo Alma Rosé, da cui prenderà il nome. Inizia così un percorso di ricerca con una propria autonomia artistica e organizzativa. Ne sono fondatori Annabella Di Costanzo, Manuel Ferreira ed Elena Lolli. Il teatro di Alma Rosé è un teatro che racconta il presente radicato nella città, diffuso dentro il suo tessuto urbano e rivolto a un pubblico variegato. Nel 2008 la Compagnia riceve il Premio Hystrio – Provincia di Milano per l’attività svolta sul territorio; nel 2016 l’Attestato di Civica Benemerenza del Comune di Milano – Ambrogino D’Oro. Alma Rosé ha lavorato in Italia e all’estero con singoli spettacoli e con l’organizzazione di rassegne a Firenze e Buenos Aires.

Appuntamento dunque l’8 marzo, dalle 20.45, in via De Amicis 3.