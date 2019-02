Sesto “si ricandida” a città degli innamorati

Torna il cuore rosso sul lungofiume.

Dal 7 febbraio i commercianti e la pro loco di Sesto Calende invitano gli innamorati a una passeggiata romantica in riva al Ticino dove troveranno, anche per quest’anno, un’installazione dedicata all’amore. La panchina con il cuore sarà la location ideale per un selfie, una dichiarazione o una semplice sosta con uno sfondo per inguaribili romantici.

#amarsiasestocalende è il titolo dell’iniziativa organizzata anche quest’anno in occasione di San Valentino, un’idea divertente per offrire un motivo in più per una visita alla cittadina. L’evento ha il patrocinio del comune.