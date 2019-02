Sfilata, concerto e polenta per il Carnevale di Cittiglio

A Cittiglio il Carnevale si festeggia sabato 2 marzo con una grande festa per grandi e piccini. Il ritrovo è alle 15 all’Oratorio da dove partirà una sfilata per il paese. Alle 16 e 30 si terrà la premiazione della maschera più originale. Alle 19 e 30 cena al FeStìamo Park e musica con i “Farhenheit” e “Drooney”.

Martedì grasso invece, si festeggia a Cittiglio Alta. Dalle 12 infatti, ci sarà la distribuzione di polenta e salamini. Nel pomeriggio sono stati organizzati giochi per bambini e ricca merenda. Sarà attiva la consegna a domicilio per anziani e disabili (Per informazioni 347.8262341. In caso di maltempo la manifestazione pomeridiana verrà spostata all’oratorio).