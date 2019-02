Come si può “Essere esseri umani”

Si terrà il 15 marzo prossimo al teatro Santuccio di via Sacco 10 a Varese la presentazione di “Essere esseri umani” il nuovo libro, edito da Edizioni dEste, della psicoterapeuta e scrittrice Marta Zighetti: un vero e proprio libro-manifesto per una nuova e differente definizione di essere umano, e per ipotizzare modelli di società realmente compatibili con la nostra vera natura e orientati al benessere.

A condurre la serata saranno Michele Mancino, vicedirettore di Varesenews, e Francesco Chiavarini, giornalista della diocesi di Milano.

L’appuntamento per l’incontro, organizzato dal Centro Gulliver in collaborazione con Mondadori Retail, il patrocinio del comune di Varese e la mediapartnership di Varesenews, è per le 18: l’ingresso è gratuitoma si accettano prenotazioni su Eventbrite.