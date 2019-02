Tamponamento sulla 394, auto in coda per un’ora

Rientro da incubo questo pomeriggio, lunedì, lungo la strada statale 394 all’altezza del chilometro 22 e 800 a Rancio Valcuvia.

All’incrocio che porta verso Brinzio una berlina guidata da un uomo, una Mercedes, ha tamponato un’auto che la precedeva.

Nell’incidente, avvenuto intorno alle 18, è rimasta ferita in modo non grave una donna di 33 anni portata all’ospedale di Cittiglio. L’incidente è stato rilevato dal Polizia Locale di Rancio Valcuvia. Il traffico è andato in tilt con lunghe code, fino a 40 minuti in entrambe le direzioni.