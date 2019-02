Terremoto SCS, nuova scossa: esonerata Lilli Ferri

Se l’intento era di dare una scossa alla squadra, la Pallacanestro Varese 95 – e cioè la squadra di A2 femminile – non ha lesinato con i movimenti tellurici. Ultima in classifica con due vittorie all’attivo, alla vigilia di una trasferta importante e delicata a Bolzano, la SCS è stata al centro di un vero e prolungato terremoto.

Prima, in settimana, sono arrivate le dimissioni di Linda Inuggi Brautigam, la presidente che da tanti anni era al timone della società. Parole piuttosto taglienti, le sue, pubblicate su Facebook, un po’ più accondiscendenti quelle rilasciate il giorno dopo a Giovanni Ferrario per la Prealpina.

Il ruolo di presidente è stato quindi assunto da Paolo Vittori, il grandissimo ex giocatore della Ignis che a sua volta è da sempre coinvolto nell’attività del club femminile biancorosso. Ma evidentemente gli stravolgimenti non erano finiti: nel tardo pomeriggio di oggi – venerdì 15 febbraio – la società ha annunciato l’esonero di Lilli Ferri, l’allenatrice che da anni guidava la squadra e che nella primavera scorsa aveva centrato la storica promozione in A2 dopo una stagione dominata dal suo “Branco”.

L’impatto con la seconda serie nazionale si è però rivelato molto duro, nonostante qualche rinforzo arrivato da fuori. Come detto la SCS è dall’inizio il fanalino di coda del girone Nord e le speranze di salvezza si sono ulteriormente abbassate dopo la sconfitta interna di settimana scorsa con Ponzano. Che, evidentemente, ha dato il colpo di grazia agli equilibri interni tra uffici e campo. A Bolzano, in panchina, ci sarà il vice Luca Visconti il quale – al pari di tutto lo staff tecnico – non è stato esente dallo sfogo via social di Brautigam.