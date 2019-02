Vacanza low cost per l’estate? Riscopri il camper

L’organizzazione delle vacanze estive: il camper

L’estate è dietro l’angolo. Con la fine dell’inverno, e dopo essersi lasciati dietro le ultime nevicate di stagione, la bella stagione è pronta per regalare le tanto desiderate giornate di sole, con le chiome delle piante che iniziano ad arricchirsi di un verde brillante e le prime fioriture che colorano balconi e viali cittadini.

Con l’arrivo dell’estate, viene anche il momento di iniziare a pensare alle vacanze, e non soltanto dal punto di vista della scelta della destinazione. Quando si pensa alle vacanze, si intende un’organizzazione a tutto tondo, la quale tenga conto di ogni singolo particolare: dalla meta ai mezzi di trasporto da utilizzare per raggiungere la stessa, sino al conteggio del budget a propria disposizione.

Credete che sia davvero troppo presto per parlare di organizzazione delle vacanze estive? Beh, non vi resta che ricredervi. Già, perché quando si tratta di dover stabilire tutti i dettagli di un viaggio può capitare di incappare in imprevisti in grado di mandare a monte i propri piani, o che comunque possono portare all’organizzazione di una vacanza diversa da quella desiderata.

Meglio mettersi al lavoro, dunque. Per quanto riguarda l’estate, un’ottima idea potrebbe essere quella di partire con il proprio camper, mezzo da riscoprire in vista delle vacanze estive low cost. Vediamo perché.

Caratteristiche di un viaggio in camper

Il viaggio in camper ha un fascino unico e irresistibile. Partendo dal presupposto che la comodità durante il viaggio stesso può variare in base alle dimensioni della vettura, il camper si conferma pur sempre come un mezzo di eccezionale valore dal punto di vista del comfort.

Solo la roulotte può competere in questo aspetto, tenendo però in considerazione che quest’ultima risulta meno vantaggiosa in quanto facente parte di un corpo distaccato rispetto al mezzo dotato di forza motrice.

Il camper consente di raggiungere mete di qualsiasi tipo e senza alcuna distinzione, dalle aree montane sino alle zone marittime, permettendo anche di fermarsi nelle tipiche piazzole, concepite appositamente per coloro che viaggiano con il mezzo in questione.

A questo punto, vediamo alcuni validi motivi per organizzare una vacanza low cost tenendo in considerazione l’eventuale utilizzo del camper.

Perché scegliere un viaggio in camper

Sono diversi i motivi per cui optare per l’organizzazione di un viaggio in camper. Il vantaggio principale di tale vettura, ovviamente, è quello di evitare di spendere necessariamente denaro per la prenotazione in una camera d’albergo.

Da ciò deriva un conseguente risparmio economico da non sottovalutare: piuttosto che sprecare tempo (e denaro, tanto denaro in caso di una famiglia numerosa o un gruppo di amici particolarmente nutrito) nel prenotare un hotel o un bed & breakfast adatto alle proprie esigenze, meglio salire subito a bordo del proprio camper per dare il via a un viaggio comodo ed entusiasmante.

Tra gli altri vantaggi del camper, bisogna sottolineare innanzitutto come tale mezzo di trasporto possa essere sfruttato anche per viaggi particolarmente lunghi e faticosi per il guidatore: oltre a essere resistente e versatile, il camper permette a colui che guida di fermarsi a riposare comodamente qualora si manifesti un improvviso attacco di sonno.

Da non trascurare anche il fatto che al giorno d’oggi le piazzole di sosta create appositamente per i camper siano in costante aumento, soprattutto per via della diminuzione dei costi relativi al noleggio della vettura.

Infine, altro vantaggio rilevante riguarda l’abbattimento delle spese durante la fase di prenotazione. Non avendo alcuna necessità di rivolgersi ad agenzie di viaggi per procedere con la ricerca di camere disponibili, i costi di prenotazione saranno pari a zero: di fatto, non vi sarà proprio nulla da prenotare.

L’organizzazione del viaggio in camper

A questo punto, vale la pena dare alcune delucidazioni a proposito dell’organizzazione di un viaggio in camper.

Partiamo dalla vettura. Qualora si disponga già di una vettura di proprietà, sarà possibile mettersi in strada senza ulteriori necessità di andare alla ricerca del mezzo più adatto alle proprie esigenze.

Diverso il discorso in cui non si possieda il camper. Tuttavia, come già specificato in precedenza, noleggiare una vettura di tale tipologia è divenuto incredibilmente semplice al giorno d’oggi, anche grazie alla possibilità di individuare il migliore mezzo possibile facendo riferimento ai siti di noleggio camper online.

Dopo aver trovato (sul web o in un centro noleggio specializzato) il camper che più si addice ai propri gusti e alle proprie necessità, si potrà dare il via all’organizzazione della vacanza.

In linea generale, il fattore che più incide sulla tipologia di viaggio da compiere con il camper è la meta da raggiungere: una meta più lontana comporterà un carico maggiore, per cui il primo passo da compiere (dopo la scelta del mezzo) sarà stabilire le tappe da toccare durante la vacanza.

Le possibili destinazioni da raggiungere: camper in Italia

Come abbiamo riportato in precedenza, il camper risulta estremamente vantaggioso anche per la sua capacità di raggiungere mete di qualsiasi tipo. Per via delle sue dimensioni, il camper può vantare ruote più corpulente rispetto a quelle di una classica automobile.

Verso quali destinazioni condurre il mezzo? Facendo riferimento all’Italia, il camper è adatto a solcare sia le strade montane dell’arco alpino (sia chiaro, sino a una certa quota), consentendo di sostare in aree attrezzate e perfette per trascorrere una vacanza in mezzo alla natura, sia le strade di collina, come quelle che caratterizzano il tratto appenninico che si snoda dal centro al sud Italia.

Da non trascurare le coste: dal Veneto alla Liguria, passando per la Toscana, il Lazio e tutte le altre regioni che si affacciano sul mare, in qualsiasi località marittima è possibile sostare con il proprio mezzo di trasporto andando alla ricerca delle aree attrezzate per il riposo notturno dei viaggiatori.

Inoltre, il camper è il mezzo di trasporto perfetto anche per un viaggio al di fuori dei confini italici, consentendo di scoprire la bellezza che si cela in tutta Europa, dalla Costa Azzurra francese all’entroterra iberico, passando per l’affascinante Germania e così via. Il tutto rigorosamente low cost, per evitare di spendere eccessivamente denaro che andrà riutilizzato per altri fini.