Zocchi: “Non ci interessano le etichette, siamo una valida proposta per Samarate”

Leggo, sempre con un sorriso sulle labbra, l’ennesima autocertificazione degli amici di Alternativa per Samarate come “vero Centro Sinistra” o, addirittura, come “unica alternativa di Sinistra” rispetto alla nostra Coalizione.

Rispetto le loro opinioni, che non coincidono con le mie; la nostra Coalizione è ben rappresentativa di diverse sensibilità e provenienze che si sono riunite per proporre una valida alternativa all’attuale Amministrazione e non per cucirsi addosso un’etichetta.

Dimostreremo, con i fatti, che il nostro è un progetto, solido e aperto ai cittadini, che viene da lontano. Ricordo a Domenico Aiello che il mio messaggio, in risposta al suo, era ben più di un secco no: “Grazie dell’invito, ma, in coerenza al mio motto “Se vuoi arrivare primo, corri da solo; se vuoi arrivare lontano, cammina insieme” la vostra proposta originaria era già stata discussa, sia all’interno della coalizione che da me con la coalizione stessa e, come da più persone a Voi già anticipato, non è percorribile”

Con la maggior parte dei componenti della Coalizione stiamo lavorando da mesi, se non da anni; è un percorso, quello compiuto insieme, che ci ha visto convergere su un progetto e su una squadra, candidato sindaco incluso.

Con qualche esponente dell’attuale “Alternativa per Samarate” avevamo avuto contatti ai tempi dell’approvazione della Legge Cirinnà, poi più nulla… Crediamo sia evidente che non è possibile costruire una coalizione senza aver compiuto un tratto di strada insieme…

Ri-auguro a Domenico Aiello e al Gruppo di Alternativa per Samarate una serena campagna elettorale piena di contenuti.