Al via il progetto “Vengo anch’io. Sì io sì”

Il progetto “Vengo anch’io. Sì io sì“, studiato dall’associazione Edera, ha vinto un bando Regione Lombardia. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi in Municipio, dove oltre alla presente dell’associazione Gabriella Galli, vi erano anche gli assessori Accordino (servizi sociali) e Martegani (Istruzione,cultura giovani e sport).

«L’idea fondante dell’intero progetto è rendere i ragazzi “protagonisti” del loro percorso ma con l’aiuto di formatori che, seguendoli, potranno supportarli per accogliere i loro dubbi o il loro “non sentirsi in grado” – spiega la Galli -. Spesso l’inadeguatezza avvertita dai ragazzi è il grosso ostacolo che impedisce il mettersi in gioco. Aperto alla cittadinanza verrà organizzato il cineforum primaverile al Grassi Tradate con tre film introdotti e commentati dagli esperti di Film Studio».

Il progetto si articola in questo modo:

– Una parte formativa a cura della Cooperativa Totem Varese

– Formazione dei docenti

– Formazione degli studenti di 4 classi dell’ISISS Don Milani e di alcuni studenti del liceo Curie

open day di alcune associazione del distretto durante il quale i ragazzi potranno conoscere alcune realtà territoriali e decidere dove provare a fare esperienza

– Realizzazione di video, murales, flash mob a cura degli studenti che saranno liberi di scegliere cosa fare.

«L’associazione Edera amici della Cooperativa L’Arca Tradate nasce nel 2017 da un gruppo di 10 genitori di ragazzi disabili gravi e gravissimi e volontari impegnati da anni in questo ambito – aggiunge Galli -. La finalità prioritaria di Edera è la sensibilizzazione sulla problematica del DOPO DI NOI attraverso eventi, informazione e creazionedi reti con altre associazioni con cooperative ed ASST. Sappiamo che è un lavoro molto impegnativo e lungo quindi noi nel frattempo ci occupiamo di gestire il DURANTE NOI. Organizziamo da tempo le domeniche di sollievo durante le quali portiamo i nostri bambini a fare esperienze ludiche, teatrali, sportive musicoterapiche, ippoterapia e tanto altro ancora. Non abbiamo l’ambizione di far imparare qualcosa ma creiamo per loro pomeriggi di benessere e divertimento».

Associazione L’Albero casa si occupa di solidarietà ed emarginazione sociale. Accoglie minori in stuazioni di disagio all’interno di una comunità di accoglienza familiare. GISAF si occupa di sensibilizzazione su temi riguardanti la famiglia e l’infanzia ,attua progetti di prevenzione al disagio. R.T.S. Una vita speciale si occupa di supporto ed aiuto alle famiglie con presenza di ragazzi con bisogni speciali. Associazione che lavora a livello nazionale