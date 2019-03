Alla scoperta di Bellinzona con gli Amici della Via Francisca

Una giornata alla scoperta della città di Bellinzona, rinomata per i suoi castelli, un complesso medievale di architettura militare e patrimonio mondiale dell’Unesco. L’iniziativa è in programma sabato 6 aprile ed è promossa dall’Associazione Amici della Via Francisca che guiderà i partecipanti alla scoperta dei castelli e del centro storico, uno dei luoghi più autentici del Canton Ticino.

Il programma:

09.50 Ritrovo in Piazza del Sole (davanti alla Migros) e incontro con la guida

10.00 – 10.30 Visita Piazza del Sole e prime informazioni su Bellinzona

10.30 – 10.45 Salita a Castelgrande (in ascensore)

10.45 – 11.30 Storia dei 3 castelli e visita delle corti esterne di Castelgrande

11.45 Discesa in città da Vicolo Socino (a piedi)

13.00 Visita del centro storico: Piazza Governo – Piazza Teatro- Piazza Indipendenza- Piazza Nosetto e Municipio – Piazza Collegiata e Chiesa della Collegiata – 13.20 ca. Salita a Montebello (a piedi)

14.30 Pausa pranzo al sacco al castello

15.15 Visita delle parti del Castello di Montebello

15.30 Discesa a piedi da Salita ai Castelli fino in Via Bonzanigo

15.45 Percorso a piedi fino a Piazza San Biagio

16.15 Visita alla Chiesa di San Biagio

16.30 Percorso a piedi fino al Santuario della Madonna delle Grazie

17.00 Visita alla Madonna delle Grazie.

Fine giornata e rientro.

Il costo della gita è di 20 franchi/18 euro per i soci e di 25 franchi/22 euro per i NON soci. Gli organizzatori consigliano di raggiungere Bellinzona in treno (stazione ferroviaria a 5/7 minuti a piedi da Piazza del Sole). In alternativa, per chi arriva in auto, si segnalano i parcheggi dell’autosilo in Piazza del Sole (a pagamento) o in Via Pierino Tatti (Parcheggio P. Tatti) GRATUITO a 15 minuti a piedi da Piazza del Sole.

Per iscriversi, entro il 1° aprile, è possibile scrivere all’indirizzo: associazionevfl@gmail.com

In caso di maltempo la gita sarà rinviata a sabato 11 maggio 2019.