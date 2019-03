Alle Cantine Coopuf il concerto di Birø

Appuntamento per sabato 23 marzo alle Cantine Coopuf con il concerto di Birø e il suo primo album “Capitolo 1: La Notte”. Birø è un cantautore classe 1990 originario di Varese. Un progetto che mira a coniugare testi propri della

tradizione cantautorale italiana con la musica elettronica e a raccontare storie attraverso musica e parole. I suoi brani raccontano eventi legati tra loro e come le pagine di un libro seguono uno sviluppo cronologico. Dopo la pubblicazione di “Incipit”, il suo primo EP ufficiale, BIRØ si è fatto conoscere al grande pubblico con un fortunato tour che ha avuto appuntamenti importanti come il Mi Ami 2017 e il Collisioni Festival riscuotendo ottimi feedback di pubblico e critica, candidandosi di diritto quale nome su cui puntare per il futuro. Tutti i brani sono stati composti ed arrangiati dallo stesso Birø in collaborazione con Mattia Tavani dei ≈Belize≈ e Giacomo Zavattoni di RC Waves che ha anche prodotto e mixato l’intero album.

Inizio ore 22.00, ingresso 5€ consumazione compresa. Per info: info@madboys.it.