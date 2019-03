Antidroga: controlli con l’unità cinofila all’Itis Riva

Dieci grammi di marjuana in 5 involucri nascosti in un’aiuola: è il bottino del controllo antidroga realizzato dai carabinieri della compagnia di Saronno nel quartiere scolastico negli ultimi giorni.

Con il supporto dell’unità cinofila di Casatenovo i militari hanno passato al setaccio l’isolato, il cortile e il plesso scolastico dell’Itis Riva di via Carso. Sono stati rinvenuti in un’aiuola 10 grammi di marijuana confezionati in cinque involucri separati. Probabilmente abbandonato da qualche passante alla vista delle pattuglie dei militari.

I controlli nel comprensorio degli istituti superiori di Saronno sono stati piuttosto frequenti nel corso dell’anno in corso. Ad essere controllato nel mese di settembre sempre dai carabinieri lo Ial Lombardia istituto professionale di via Marx.