Appuntamento in Valceresio con #centocene di Emergency

I volontari del gruppo Emergency di Varese partecipano all’iniziativa nazionale “100 cene” organizzata dall’associazione fondata da Gino Strada per sostenere il Programma Italia, un programma di interventi per garantire accesso alle cure mediche a tutte le persone svantaggiate che per scarsa conoscenza dei propri diritti, difficoltà linguistiche, incapacità a muoversi all’interno di un sistema sanitario complesso spesso non riescono ad avere l’assistenza di cui necessitano.

La cena è in programma per sabato 9 marzo alle 20 all’ agriturismo Nuova Fattoria, in via Molino 1, ad Arcisate.

Il costo di partecipazione è di 22 euro, di cui 6 euro saranno devoluti a sostegno del progetto di Emergency.

Nel menù bis di primi con pennette zola, zafferano e zucchine, lasagne alle verdure di stagione, secondo a scelta tra scaloppine ai carciofi o formaggi misti per gli amici vegetariani (da comunicare al momento della prenotazione), patate al forno, oltre a vino, acqua, dolce e caffè.

Informazioni e prenotazioni: 334/7780766 o 0332/850112