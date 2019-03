Arsago inaugura la panchina rossa contro la violenza sulle donne

La panchina rossa diventa il simbolo della lotta alla violenza ed al femminicidio, un simbolo utilizzato come atto di denuncia ma anche di voglia di lottare. Il paese di Arsago Seprio ha deciso di metterla nella sua piazza principale, la piazza XXV aprile, con lo scopo di farla vedere a tutti i cittadini.

L’inaugurazione si è svolta alle ore 11:30 con il discorso del sindaco Claudio Montagnoli. Il sindaco ha voluto iniziare parlando della piazza, valorizzandola per il grande significato che ha per lui e per i suoi cittadini, definita come luogo di riunione, incontro, condivisione e anche di svago. Il suo discorso si è poi spostato verso la “panchina rossa”: «È importante perché deve essere un monito per dare un segnale forte e che bisogna parlarne a tutti – ha aggiunto infine un’esortazione -. Invito tutte le donne a non chiudersi nella solitudine e a lottare».

Alla presentazione ha partecipato il consigliere comunale Diego Marangon, ideatore di questa iniziativa. Ha parlato del significato del colore rosso, simbolo di amore ma anche di violenza e ha voluto ribadire ciò che ha detto il Sindaco, cioè che la panchina è un simbolo di denuncia.

È stata letta in seguito, dal consiglio comunale dei ragazzi una lettera scritta da una madre alla propria figlia, con l’intento di darle coraggio, per spronarla a contrastare la violenza senza assecondare nessuno e di essere semplicemente se stessa. In conclusione alla cerimonia di presentazione ha voluto dare la sua benedizione il parroco Don Giuseppe Bai.