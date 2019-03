Baff, il programma di lunedì 1 aprile

Inizia lunedì 1 aprile la rassegna “Made in Italy – Scuole”, dedicata agli studenti delle scuole superiori. Alle ore 9.00 al Teatro Sociale Delia Cajelli (piazza Plebiscito) verrà proiettato Un giorno all’improvviso di Ciro d’Emilio, presente il sala insieme alla protagonista Anna Foglietta. Il film racconta la storia di Antonio (Giampiero De Concilio), diciassettenne con un sogno: essere un calciatore in una grande squadra. Vive in una piccola cittadina di una provincia campana, una terra in cui cavarsela non è sempre così facile. A rendere ancora più complessa la situazione c’è la bellissima Miriam (Anna Foglietta), una madre dolce ma fortemente problematica che lui ama più di ogni altra persona al mondo.

La sezione “Effetto cinema – Dal piccolo al grande schermo” propone, alle 16.30 allo Spazio Festival (piazza San Giovanni), il documentario Sono Gassman! Vittorio, re della commedia di Fabrizio Corallo. «A diciott’anni dalla sua scomparsa, Vittorio Gassman viene rievocato nel suo intenso percorso di protagonista del cinema e del teatro con particolare riferimento agli anni d’oro dei film brillanti della “commedia all’italiana”. Attraverso le testimonianze di familiari e colleghi, brani di film, spettacoli teatrali e programmi tv emerge il ritratto di un estroverso “mattatore” ma anche di un uomo più segreto e vulnerabile».

Sempre allo Spazio Festival, alle 18.00, verrà presentato Qui è ora di Giorgio Horn, «un racconto corale, ambientato in cinque oratori della Lombardia, che delinea un tessuto sociale diverso dalle narrazioni che prevalgono sui media. Al centro un giovane prete di città, un educatore senegalese, un’anziana suora, un gruppo di adolescenti che prende parte a un’esperienza vocazionale di vita comunitaria e il parroco di una cittadina montana. Le cinque storie si intersecano fra di loro e delineano un ritratto fatto di integrazione e partecipazione che va oltre il ruolo che gli oratori hanno oggi nel nostro Paese e nella società contemporanea». Il documentario, che verrà introdotto da Don Davide Milani, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo.

GLI APPUNTAMENTI SERALI

A Castellanza alle 21.00 al teatro Dante (via Dante Alighieri, 5) in programma Il fattore umano di Giorgio Gatti. Realizzato in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, il documentario è “un viaggio alla ricerca degli uomini e delle donne che innovano, che lottano per il futuro e non dimenticano che al centro del lavoro c’è l’essere umano. Dai viticoltori del Trentino agli operai delle catene di montaggio, dalle famiglie di tradizione imprenditoriale ai giovani sviluppatori di start-up, dai chirurghi che testano mani bio-robotiche al sacerdote che crea posti di lavoro nel Rione Sanità, i protagonisti del mondo del lavoro italiano si raccontano”. In sala il regista Giorgio Gatti insieme a Don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.

Alle 21.30 al Teatro Sociale Delia Cajelli (piazza Plebiscito) Tullio De Piscopo si racconta, serata dedicata al celebre musicista napoletano, con anteprima del promo del docufilm Cacciatore di sogni di Tullio De Piscopo e Alessandro Bencivenga.