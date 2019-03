Castellanzese sconfitta, solo il Fenegrò sfrutta l’occasione

(Foto Facebook – ASD Busto 81 – Roberto Blanco)

Mancano cinque giornate alla fine del campionato e la Castellanzese ha cinque punti di vantaggio da amministrare su Legnano e Fenegrò.

I neroverdi sono stati sconfitti 3-0 tra le mura amiche del “Provasi” dal Busto 81 (Cannizzaro e doppietta di Giovio per i bustocchi), ma può tirare un sospiro di sollievo guardando i risultati sugli altri campi.

Il Legnano infatti viene sconfitto 2-1 in rimonta dal Mariano di mister Massimo Rovellini, grande ex della sfida. Dopo il vantaggio lilla di Bianchi sono arrivati i gol di Sironi e Milazzo per l’importante vittoria in zona salvezza dei comaschi.

Non fa bottino pieno neanche la Varesina che pareggia a Castano Primo; vantaggio Castanese con Zingaro, gol di Cargiolli con deviazione per l’1-1 finale. Aggancia così il secondo posto il Fenegrò che si abbatte a suon di gol sul Città di Vigevano: 4-0 dei nerazzurri con le reti di Scapinello, Anzano, Tindo e Pizzini.

Rivede la zona playoff il Verbano grazie alla bella vittoria 3-0 sul campo del Ferrera Erbognone. Rossoneri che sfruttano i gol di Caldirola, Pescara e Banfi per mettersi in tasca tre punti importanti.

Sconfitto a Lazzate il Varese, colpo importante in zona salvezza per l’Union Villa che a Cassano Magnago batte 2-1 la Sestese. Dopo il vantaggio ticinese di Ianni su rigore, è arrivata la reazione rossoblu culminata con le reti di Scaccabarozzi e Augliera, sempre da penalty.

Pesante sconfitta per l’Alcione, con l’Accademia Pavese che vince 5-1 a Milano; in rete Romano, Negri, ancora Romano, Riceputi e Zani e gol della bandiera di Torrisi su rigore.