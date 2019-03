Chicca Gogna è tricolore di mezza maratona tra i sordi

Dopo avere vinto per la seconda volta la maratona di Carrara, Cristina “Chicca” Gogna aveva dato appuntamento a tutti per la Roma-Ostia in programma ieri – domenica 10 marzo – e non ha tradito le attese.

La 41enne luinese della Atletica Verbano si è infatti laureata campionessa italiana di mezza maratona per “atleti sordi e silenziosi”, una condizione che non impedisce a “Chicca” di cogliere risultati importanti nel mondo del podismo («Nel silenzio corro meglio» ci aveva raccontato in una precedente intervista). Anzi, proprio l’attività con la FSSI rappresenta il grande obiettivo stagionale di Gogna che a ottobre vestirà la maglia azzurra agli Europei di Essen, in Germania.

Per questo motivo, da qui all’autunno, Cristina Gogna non disputerà altre gare ma si concentrerà solo sull’allenamento personale, volto anche ad abbassare il proprio primato sui 42,195 chilometri e portarlo – questo il grande sogno – al di sotto delle tre ore. Intanto nella Roma Ostia la “verbanella” di Luino ha concluso in 1h34’09”, tempo che è il anche il personale di Chicca sulla distanza. La varesina è stata 61esima tra le donne nella attesa gara laziale.