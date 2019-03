In coda fin dal mattino per l’apertura del nuovo Unieuro a Varese

È stato tagliato giovedì mattina il nastro inaugurale del nuovo Unieuro all’interno dell’Iper Belforte. Mentre la squadra di dipendenti si preparava ad aprire le casse in tanti erano già pronti di fronte ai tornelli per curiosare tra i prodotti in vendita. Televisori, elettrodomestici, videogiochi: tanta tecnologia ma anche tutto il necessario per la cucina e la casa. Ecco com’è andata: