Per il commercio “puntiamo sulle Strade del gusto”

Un progetto per “spingere” il commercio dell’asse Verghera-Samarate e in particolare le realtà della ristorazione. È la nuova idea messa sul piatto da Alternativa per Samarate, la lista della sinistra di governo guidata da Domenico Aiello e Luigino Portalupi.

Al centro, c’è appunto il doppio asse della vecchia Statale e di via Indipendenza, che ancora oggi vedono molti esercizi pubblici, tra bar, locali, pasticcerie. Sullo sfondo c’è l’idea che vada affrontato per tempo anche l’eventuale spostamento – già previsto – del traffico di attraversamento verso la Variante della Statale 341, in progetto da anni e avviata già nel primo tratto: «Le circonvallazioni uccidono il commercio, ma finché c’è la Statale possiamo pensarci» spiega Luigino Portalupi.

Qual è la proposta? Permettere che «nel periodo estivo queste due strade siano occupate dalla popolazione samaratese: non vuol dire chiudere la strada, ma far convivere la viabilità con il diritto di spazi all’aperto» spiegano quelli della lista.

«Incentivare, dare una immagine unitaria, ridurre i costi» è la tripla parola d’ordine. Come?